Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 19 мая 2019 года «Большого московского велофестиваля», а также Любительской велогонки «Садовое кольцо» будет ограничено движение транспорта:- с 00.00 часов до окончания мероприятия по проспекту Академика Сахарова (внутренняя и внешняя сторона);- с 07.00 часов до окончания мероприятия по Садовому кольцу (в обоих направлениях).Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81