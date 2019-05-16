В то время как известный шоумен Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, готовится к инаугурации, о политических планах заявил и еще один украинский артист. Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук представил свою партию под названием Голос, с которой пойдет на парламентские выборы.

В то время как известный шоумен Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, готовится к инаугурации, о политических планах заявил и еще один известный украинский артист.Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук 16 мая представил свою партию под названием "Голос", передает "Россия 24".С ней музыкант намерен принять участие в предстоящих парламентских выборах. Свое решение Вакарчук объяснил тем, что основные изменения для Украины происходят в Верховной Раде, и он хочет быть к этому причастным.Впрочем, это уже не первая попытка Вакарчука "зайти" в политику. В 2007-2008 годах он уже был депутатом Верховной рады Украины и даже задумывался о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.На презентации партии Вакарчук, в частности, сказал: "Если президент предаст своих избирателей, мы заставим его отвечать перед избирателями", передает РИА Новости.Он также утверждает, что его партией не управляют олигархи, он с соратниками не берет у них "ни одной копейки, ни одной конфеты", и они не создают и не финансируют их сценарии (видимо, этой фразой Вакарчук намекает на недавнее прошлое Зеленского как шоумена).