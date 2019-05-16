Олег Харитонов, которого зрители узнали и полюбили после роли оперуполномоченного Туманова из сериала Паутина, признался в Судьбе человека в том, что долгое время страдал от комплексов. И даже став актером, он долгое время боялся сцены и вообще не видел смысла в жизни.

Олег Харитонов, которого зрители узнали и полюбили после роли оперуполномоченного Туманова из сериала "Паутина", признался в "Судьбе человека", что долгое время страдал от комплексов. И даже став актером, он долгое время боялся сцены и вообще не видел смысла в жизни.Причину этих психологических проблем он нашел уже в зрелом возрасте, когда к нему пришли и признание в профессии, и настоящая любовь.Впрочем, в отличие от сцены, женщин он не боялся никогда. Более того: многие из них даже обманом пытались "затащить" Олега в ЗАГС, но он долгое время был "неподдающимся", хотя и совершал ради них романтические поступки.Так продолжалось до тех пор, пока Харитонов не увидел девушку, которую внезапно обнял и поцеловал."Правда, потом пришлось на ней жениться", — говорит Олег. Но это в данном случае – шутка.Где встретил Харинотов свою настоящую любовь – жену Светлану, с которой они растят четверых детей? В чем была причина страхов и комплексов Олега в детстве и юности? Кто из актеров протянул ему руку помощи, когда он этого совсем не ждал? И почему называет супругу своим талисманом?Об этом Олег Харитонов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".