Певица продемонстрировала аппетитные изгибы своего тела. Ольга Серябкина опубликовала фото с курорта.

Певица продемонстрировалааппетитные изгибы своего тела. Ольга Серябкина опубликовала фото с курорта.Артистка постоянно радуетпоклонников пикантными снимками. В Instagram-аккаунте знаменитости множествооткровенных фото в купальнике и нижнем белье. Последний опубликованный постОльги Серябкиной не стал исключением.Знаменитость позирует подсводом пещеры, из корой открывается роскошный вид на море. Ольга облачена вслитный купальник, который не оставляет простора для воображения. Разрезы еенаряда по бокам открывают взору любопытных глаз часть ее груди.Серябкина предложила подписчикамна выбор несколько разных ракурсов. Звезда попросила интернет-обывателейвыбрать самый удачный.Отметим, что пользователиСети по-разному отреагировали на пост . Поборники мораликритиковали артистку за нарочитую сексуальность, а вот преданные поклонники не уставаливосхищаться ее красотой."Ты певица илипорноактриса, нечем людей удивить уже (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарную девушку с какогоракурса не снимай, прекрасно получится))) все фото просто супер😍", "Нафигавы такие фотки делаете? Порнозвезды что ли", "олигархи слепые не видяттебя. такую пропускают", – писали пользователи Сети.Отметим, что не так давнооказалась в списке эскортниц, который был опубликован в популярномTelegram-канале. Информация быстро распространилась в Интернете. Разгорелся настоящий скандал. Артистке дажепришлось обращаться к адвокату, она собиралась подавать в суд на клеветников.