Самолеты арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, совершили налет на столицу Йемена Сану. Есть жертвы, в том числе среди мирных жителей. Ранее йеменские хуситы нанесли удар по саудовскому нефтепроводу.

Самолеты арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, совершили налет на столицу Йемена Сану.Авиаудар был нанесен по военным объектам хуситов. В результате авианалета есть жертвы, в том числе среди мирных жителей.Ранее йеменские мятежники-хуситы нанесли удар по нефтепроводу в Саудовской Аравии. В атаке были задействованы семь беспилотников. Хуситы заявили, что это ответ на действия Эр-Рияда в Йемене. В результате на нефтепроводе возник пожар, который повредил насосную станцию. Компания Saudi Aramco временно прекратила эксплуатацию трубопровода.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, напоминает "Интерфакс". Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.