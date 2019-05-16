Нападающий сборной России по хоккею, находясь на скамейке запасных, спас коллегу по команде Евгения Дадонова от летящей в лицо шайбы. Хоккеист мог получить серьезное увечье, если бы не Александр Овечкин.

Нападающий сборной России по хоккею,находясь на скамейке запасных, спас коллегу по команде Евгения Дадонова отлетящей в лицо шайбы. Хоккеист мог получить серьезное увечье, если бы не АлександрОвечкин.Инцидентпроизошел во время четвёртого матча группового этапа чемпионата мира в Словакии.Сборная нашей страны встречалась с командой Италии. Неожиданно шайба вылетелаза пределы площадки в сторону скамейки с российскими хоккеистами. Многие отпрянулив сторону, но проявил молниеносную реакцию. Он поймал летящийв сторону товарища по команде снаряд и уберег его от травмы.Игразакончилась со счетом 10:0 в пользу россиян, передает Последний раз такого крупногорезультата на чемпионатах мира удавалось добиться еще сборной СССР.