Нападающий сборной России по хоккею,
находясь на скамейке запасных, спас коллегу по команде Евгения Дадонова от
летящей в лицо шайбы. Хоккеист мог получить серьезное увечье, если бы не Александр
Овечкин.
Нападающий сборной России по хоккею,
находясь на скамейке запасных, спас коллегу по команде Евгения Дадонова от
летящей в лицо шайбы. Хоккеист мог получить серьезное увечье, если бы не Александр
Овечкин.
Инцидент
произошел во время четвёртого матча группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Сборная нашей страны встречалась с командой Италии. Неожиданно шайба вылетела
за пределы площадки в сторону скамейки с российскими хоккеистами. Многие отпрянули
в сторону, но проявил молниеносную реакцию. Он поймал летящий
в сторону товарища по команде снаряд и уберег его от травмы.
Игра
закончилась со счетом 10:0 в пользу россиян, передает Последний раз такого крупного
результата на чемпионатах мира удавалось добиться еще сборной СССР.