Об этом сообщили в администрации Владимирской области

Об этом сообщили в администрации Владимирской областиС 15-го мая в администрации Владимирской области новый директор департамента имущественных и земельных отношений. Им стал Павел Панфилов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин.Павел Панфилов родился в 1973 году в Магаданской области. Он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации». Работал в сфере предпринимательства и торговли. Был замом гендиректора Корпорации развития Владимирской области. До назначения на новую должность работал заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений обладминистрации.