Согласно предварительным итогам расследования вокруг голосования во время финала конкурса Голос. Дети, выявлены нарушения. Первый канал аннулировал результаты.

Согласно предварительным итогам расследования вокруг голосования во время финала конкурса "Голос. Дети", выявлены нарушения. Первый канал аннулировал результаты.Первый канал выступил с официальным заявлением. "Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", – цитирует отрывок из документа .Также "первая кнопка" пообещала усовершенствовать систему голосования и дополнительно защитить ее от стороннего влияния, чтобы впредь такого прецедента не возникало.В официальном заявлении телеканал подчеркнул, что проверка была организована для установления факта искусственного воздействия на голосование, а не для того, чтобы кого-то обвинить.В связи с такими неожиданными событиями 24 мая состоится спецвыпуск с участием всех финалистов шоу . Об этом сообщил ведущий Первого канала, актер и шоумен . "24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над i. Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования. Это будет приятный музыкальный вечер, в котором мы будем пытаться найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми", – сообщил Дмитрий Нагиев в разговоре с РБК.Напомним, проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.