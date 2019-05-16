Согласно предварительным итогам расследования вокруг голосования во время финала конкурса Голос. Дети, выявлены нарушения. В результате, Первый канал аннулировал результаты.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-05-2019-pervyj-kanal-otmenil-rezultaty-shou-golosdeti.html" target="_blank">Первый канал отменил результаты шоу Голос.Дети</a> - Согласно предварительным итогам расследования вокруг голосования во время финала конкурса Голос. Дети, выявлены нарушения. В результате, Первый канал аннулировал результаты.
[url=https://33live.ru/novosti/16-05-2019-pervyj-kanal-otmenil-rezultaty-shou-golosdeti.html]Первый канал отменил результаты шоу Голос.Дети[/url] - Согласно предварительным итогам расследования вокруг голосования во время финала конкурса Голос. Дети, выявлены нарушения. В результате, Первый канал аннулировал результаты.