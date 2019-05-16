Коалиционные силы арабских государств под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по столице Йемена городу Сана. В результате произошедшего погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых двое детей. В числе пострадавших оказались двое россиянок.

Коалиционные силы арабских государств под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар по столице Йемена городу Сана. В результате произошедшего погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых двое детей. В числе пострадавших оказались двое россиянок.Целью авиаудара ВВС арабской коалиции были позиции мятежников-хуситов, расположенные в столице Йемена. Однако обстрел задел жилые кварталы Саны.Согласно данным Министерства здравоохранения страны, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе – двое детей. Число пострадавших уточняется. Сообщается, что среди них есть две гражданки России, передает .Пострадавшие россиянки проживали в атакованном арабской коалиции квартале. Они работали в системе здравоохранения страны, передает "" со ссылкой на Минздрав хуситов.Посольство России в Йемене проверяет информацию о получивших ранение россиянках, передает . Отметим, само дипломатическое представительство на время вооруженного конфликта в стране находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.Напомним, с августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. При этом на стороне правительства страны выступает коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией – одним из главных союзников и проводников политики США на Ближнем Востоке.Именно с их вторжения в Йемен началась наиболее острая и кровопролитная фаза войны. Вашингтон оказывает своим подопечным поддержку поставками оружия. Кроме того, Пентагон снабжает арабскую коалицию разведданными. При этом удары ВВС арабских стран иногда приходятся не на военные объекты, а на жилые кварталы и скопления мирных жителей.