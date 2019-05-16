Участие в состязаниях приняло 11 команд, всего порядка 105 спортсменов...

В спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве с 13 по 16 мая 2019 года прошел лично-командный чемпионат Главного управления МВД России по г. Москве по самозащите без оружия памяти генерал-лейтенанта милиции В.И. Панкратова.Участие в состязаниях приняло 11 команд, всего порядка 105 спортсменов. Соревнования проводились в целях развития служебно-прикладных видов спорта, повышения профессиональной подготовленности личного состава ГУ МВД России по г. Москве.В рамках мероприятия сотрудники полиции и приглашенные гости почтили память мастера спорта международного класса, чемпиона СССР по самбо генерал-лейтенанта милиции Владимира Панкратова и возложили венки к его могиле на Троекуровском кладбище.По итогам чемпионата 3-е место заняли представители команды УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Второе место заняла команда УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Первыми стали представители команды Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве.Чемпионы в личном первенстве:Илья Павлов (52 кг) – представитель команды УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве;Николай Данькивич (57 кг) – представитель команды УООП ГУ МВД России по г. Москве;Юрий Кубасов (62 кг) – представитель команды УООП ГУ МВД России по г. Москве;Владимир Алексеев (68 кг) – представитель команды УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве;Александр Лебезов (74 кг) – представитель команды УООП ГУ МВД России по г. Москве;Александр Красовицкий (82 кг) – представитель команды УООП ГУ МВД России по г. Москве;Александр Андреев (90 кг) – представитель команды УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве;Петр Каковкин (свыше 100 кг) – представитель команды УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве;Мурат Керимов (до 100 кг) – представитель команды УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.Чемпионкой в личном первенстве среди женщин стала Юлия Беляева (УООП).В церемонии награждения приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, супруга В.И. Панкратова – Любовь Николаевна, генеральный директор ЗАО «ПКС «Динамо» Вячеслав Полетика, художник РСФСР, член союза художников СССР Геннадий Постиков, член Президиума федерации самбо Москвы, президент фонда развития самбо Москвы Михаил Шульц, чемпион Европы по дзюдо, чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко, председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин, кавалер ордена Красного Знамени 1973 года Валентин Раков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве