Злоумышленник разбил бутылку с алкоголем, которую хотел вынести из магазина, и осколком ранил сотрудника охраны...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Красносельскому району задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступила информация о ранении гражданина в одном из магазинов на Комсомольской площади. К прибывшим на место происшествия полицейским обратился 45-летний мужчина, работающий охранником в частном охранном предприятии. Он рассказал, что неизвестный в ходе конфликта нанес ему удар в область шеи разбитой бутылкой, после чего скрылся.Полицейские недалеко от места происшествия задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале магазина, взял бутылку с дорогим алкоголем, спрятал ее под одеждой и хотел выйти из магазина. Однако сотрудник охраны это заметил, после чего злоумышленник разбил бутылку и осколком ранил его.Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60