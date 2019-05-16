В Воронеже местные жители заметили и сняли на фото проезжавшую Волгу, на крыше которой находился труп. В полиции пояснили, что это не является нарушением: у родственников скончавшегося мужчины не было денег на спецперевозку, и они попросили соседа отвезти тело на судмедэкспертизу в Воронеж.

Накануне в воронежских СМИ появились сообщения местных жителей о том, что они видели на дороге "Волгу", на крыше которой находился труп. В качестве подтверждения странного и страшного зрелища они прислали фото, которые, в частности, опубликовал сайт "Блокнот Воронеж".На снимках видно, что в машине, помимо водителя, находится еще несколько человек, а тело на крыше автомобиля завернуто в мешок не полностью: видны ноги покойника.В пресс-службе регионального управления полиции подтвердили, что данный факт имел место: труп перевозил в морг местный житель.Позже в комментарии РИА Новости представитель ГУ МВД по Воронежской области пояснил, что это не является нарушением, а связано было с тем, что у родственников скончавшегося 32-летнего мужчины из Каширского района Воронежской области не было денег на спецперевозку, и они попросили соседа отвезти тело на судмедэкспертизу в Воронеж.Представитель полиции также отметил: если смерть человека не носит криминальный характер, то его родственники должны перевозить тело в морг самостоятельно.