Уже через несколько часов певец
представит нашу стран на международном музыкальном конкурсе. Перед полуфиналом Евровидения-2019
Сергей Лазарев решил поставить все точки над i.
Уже через несколько часов певец
представит нашу стран на международном музыкальном конкурсе. Перед полуфиналом "Евровидения-2019"
Сергей Лазарев решил поставить все точки над i.
Вокруг "Евровидения"
в этом году разыгралось много страстей. Одной из таких скандальных историй стала
информация о некоем фантастическом бюджете, якобы потраченном на музыкальный
конкурс.
Кроме того, в
Сети ходили слухи и о том, что Сергей Лазарев сам оплатил себе поездку на "Евровидение-2019".
Артист решил раз и навсегда развеять все домыслы по этому поводу. Он признался,
что тоже слышал о каких-то баснословных суммах.
"Все это полная чушь. Те суммы, которые
называются, чуть ли не два с половиной миллиона долларов – это все полная чушь,
не слушайте это", – взорвался негодованием в интервью Super.ru Сергей
Лазарев. При этом исполнитель признался, что из-за ограниченного бюджета,
действительно, за некоторые вещи заплатил сам.
Певец отметил, что, если хотел сделать
что-то дополнительное в своем номере, то оплачивал это из своих денег. "Большая
часть клипа была оплачена мной, некоторые моменты, связанные со сценой,
репетиционные моменты", – пояснил .
Напомним, что предстоит выйти к зрителям 16 мая в 22:00 мск под
номером 13. Для выступления певец выбрал лирическую композицию Scream. "Евровидение-2019" проходит в Израиле.