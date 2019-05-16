Уже через несколько часов певец представит нашу стран на международном музыкальном конкурсе. Перед полуфиналом Евровидения-2019 Сергей Лазарев решил поставить все точки над i.

Уже через несколько часов певецпредставит нашу стран на международном музыкальном конкурсе. Перед полуфиналом "Евровидения-2019"Сергей Лазарев решил поставить все точки над i.Вокруг "Евровидения"в этом году разыгралось много страстей. Одной из таких скандальных историй сталаинформация о некоем фантастическом бюджете, якобы потраченном на музыкальныйконкурс.Кроме того, вСети ходили слухи и о том, что Сергей Лазарев сам оплатил себе поездку на "Евровидение-2019".Артист решил раз и навсегда развеять все домыслы по этому поводу. Он признался,что тоже слышал о каких-то баснословных суммах."Все это полная чушь. Те суммы, которыеназываются, чуть ли не два с половиной миллиона долларов – это все полная чушь,не слушайте это", – взорвался негодованием в интервью Super.ru СергейЛазарев. При этом исполнитель признался, что из-за ограниченного бюджета,действительно, за некоторые вещи заплатил сам.Певец отметил, что, если хотел сделатьчто-то дополнительное в своем номере, то оплачивал это из своих денег. "Большаячасть клипа была оплачена мной, некоторые моменты, связанные со сценой,репетиционные моменты", – пояснил .Напомним, что предстоит выйти к зрителям 16 мая в 22:00 мск подномером 13. Для выступления певец выбрал лирическую композицию Scream. "Евровидение-2019" проходит в Израиле.