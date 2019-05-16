С точки зрения Запада, пока Украина дает хороший политический результат. И каким образом это достигается, нам не важно. Даже в войне на Донбассе мы не видим ничего плохого, - заявил польский эксперт Якоб Корейба.

"С точки зрения Запада, пока Украина дает хороший политический результат. И каким образом это достигается, нам не важно. Даже в войне на Донбассе мы не видим ничего плохого: нам только выгодно, что наши враги стреляют друг в друга. Что плохого в том, что украинские националисты и русские империалисты убивают друг друга", — заявил польский эксперт Якоб Корейба.На это высказывание ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева заметила, что такие вещи просто неприлично произносить вслух, отметив, что столь цинично и аморально рассуждают многие европейские лидеры. При этом, хотя политики не могут произносить подобные слова, зато они действуют они именно в таком ключе, поэтому и позволяли Порошенко пять лет вести эту страшную войну."Я сказал правду. Я не политик и не дипломат, поэтому говорить правду доставляет мне личное удовольствие", — заявил Корейба.