Знаменитости умудряются оказаться в центре скандала в любое время года. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 мая 2019 года.

Знаменитости умудряются оказаться в центре скандала в любое время года. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 мая 2019 года.Новость о рождении двойни у Алины Кабаевой стала настоящей сенсацией. Журналисты взяли интервью у одной из пациенток роддома, где якобы произвела малышей на свет прославленная гимнастка.Алина Кабаева не прокомментировала эти данные, и любопытствующие журналисты отправились в тот самый госпиталь. Они поговорили с клиентками клиники, чтобы выяснить, рожала ли там гимнастка, и что вообще происходило в учреждении в последнее время.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 мая 2019 года, читайте ви специальных