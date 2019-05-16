Регине Тодоренко пришлось оправдываться перед поклонниками
за недавнюю фотосессию в купальниках. Телеведущая призналась, что ягодицы и
живот слегка подчистили в редакторе.
Регине Тодоренко пришлось оправдываться перед поклонниками
за недавнюю фотосессию в купальниках. Телеведущая призналась, что ягодицы и
живот слегка "подчистили" в редакторе.
Критики не верят, что можно так быстро
восстановиться после родов. 28-летняя телеведущая впервые стала мамой в конце
прошлого года – а сейчас уже снимается в рекламных фотосессиях в купальнике.
Злопыхатели
утверждают, что стройная и подтянутая фигура Регины Тодоренко на снимках -
результат обработки фотошопом. Телеведущая признала, что фотографии редактировали
– но лишь слегка.
"Конечно же, и на моих фото присутствует коррекция,
где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе
, так как она смотрелась, будто шрам после кесарево. Но таких корректировок
внесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и просто
прикрепить мою улыбающуюся голову", – ответила на критику Регина (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Тем, кто сомневается, что можно так быстро похудеть после
родов, рекомендует почитать
ее статью, где телеведущая подробно рассказывает, как смогла сбросить 20
килограммов лишнего веса. А хейтеров просит умерить свой пыл. "Ребята,
которые написали около 20 раз слово "фотошоп" в комментариях, я
понимаю, что оно входит в ваш "исполинский" словарный запас, но
прошу, будьте чуточку тактичнее", – написала Регина Тодоренко.
Ранее признавалась, что не может надеть
любимые вещи, так как располнела. Однако уже спустя три месяца звезда стала
рекламировать купальники. Звезду в противостоянии с критиками поддержали
актрисы Настасья Самбурская и Юлия Топольницкая. Они требуют новых фото в
купальниках – а злопыхателей советуют просто игнорировать, пишет Teleprogramma.pro.