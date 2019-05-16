Регине Тодоренко пришлось оправдываться перед поклонниками за недавнюю фотосессию в купальниках. Телеведущая призналась, что ягодицы и живот слегка подчистили в редакторе.

Регине Тодоренко пришлось оправдываться перед поклонникамиза недавнюю фотосессию в купальниках. Телеведущая призналась, что ягодицы иживот слегка "подчистили" в редакторе.Критики не верят, что можно так быстровосстановиться после родов. 28-летняя телеведущая впервые стала мамой в концепрошлого года – а сейчас уже снимается в рекламных фотосессиях в купальнике.Злопыхателиутверждают, что стройная и подтянутая фигура Регины Тодоренко на снимках -результат обработки фотошопом. Телеведущая признала, что фотографии редактировали– но лишь слегка."Конечно же, и на моих фото присутствует коррекция,где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе, так как она смотрелась, будто шрам после кесарево. Но таких корректировоквнесено минимально; в противном случае легче было взять идеальное тело и простоприкрепить мою улыбающуюся голову", – ответила на критику Регина (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Тем, кто сомневается, что можно так быстро похудеть послеродов, рекомендует почитатьее статью, где телеведущая подробно рассказывает, как смогла сбросить 20килограммов лишнего веса. А хейтеров просит умерить свой пыл. "Ребята,которые написали около 20 раз слово "фотошоп" в комментариях, японимаю, что оно входит в ваш "исполинский" словарный запас, нопрошу, будьте чуточку тактичнее", – написала Регина Тодоренко.Ранее признавалась, что не может надетьлюбимые вещи, так как располнела. Однако уже спустя три месяца звезда сталарекламировать купальники. Звезду в противостоянии с критиками поддержалиактрисы Настасья Самбурская и Юлия Топольницкая. Они требуют новых фото вкупальниках – а злопыхателей советуют просто игнорировать, пишет Teleprogramma.pro.