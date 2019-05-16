Сегодня в Твери в одном из частных домов сотрудники ФСБ при поддержке росгвардейцев задержали трех граждан Таджикистана по подозрению к причастности к одной из террористических группировок.

Сегодня, 16 мая, в Твери в одном из частных домов сотрудники ФСБ при поддержке росгвардейцев задержали трех граждан Таджикистана по подозрению к причастности к террористической ячейке.Сотрудники правоохранительных органов подозревают задержанных в причастности к финансированию запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.В настоящее время ведутся следственные работы и устанавливаются другие лица, причастные к деятельности террористической ячейки.