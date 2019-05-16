В ходе бомбардировок центральных районов Саны (столицы Йемена) ранения получили две россиянки. Пострадавшие были сначала доставлены в местный госпиталь, а после оказания помощи отпущены к родственникам.

В ходе бомбардировок центральных районов Саны (столицы Йемена) ранения получили две россиянки."Легкие ранения, в основном от осколков стекла, получили гражданка России Шамс Аль-Нуайми и ее дочь Лаян. Их жилой дом полностью разрушен в результате попадания ракеты", — сообщили "Интерфаксу" в российском посольстве в республике.Пострадавшие были сначала доставлены в местный госпиталь, а после оказания помощи отпущены к родственникам.Налет на столицу Йемена совершили самолеты арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Сообщалось, что авиаудар был нанесен по военным объектам хуситов. Однако в результате есть жертвы и среди мирного населения.