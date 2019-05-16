Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Украины остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления избранному президенту.

Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Украины остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления избранному президенту.Очередной удар уходящему главе государства нанесли послыстран "Большой семерки". Они призвали Петра Порошенко передать властьВладимиру Зеленскому. Иностранные дипломаты встретились с проигравшимполитиком, говорится вTwitter-аккаунте французского посольства.Официально сообщается, что они обсуждали с Порошенко процесс реформ, запущенный в ходе его президентства. О чем реальнобеседовали послы с уходящим лидером Незалежной – неизвестно. Возможно, пытались надавить на главу государства, который отчаянно цепляется завласть.На сайте Порошенко отмечается, что он поблагодарил дипломатовза поддержку. Также указано, что стороны обсудили судьбуукраинских моряков, задержанных российскими пограничниками после провокации вКерченском проливе.понимает, что после ухода с поста президента получит реальный шанс угодить за решетку по нескольким уголовным делам.Проигравший президент за оставшееся время пытается максимальнозакрепиться во власти, расставляя на ключевые должности своих людей.Эксперты отмечают, что через Верховную раду Порошенкостремится сузить полномочия Зеленского. Фактически речь идет о том, чтобы оставить избранному президенту лишь формальные функции.Попутно уходящий лидер Незалежной хочет заместикоррупционные следы. Еще несколько дней – и расследовать "подвиги"у Зеленского уже не получится, предупреждают журналисты.