Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Украины остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления избранному президенту.
Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Украины остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления избранному президенту.
Очередной удар уходящему главе государства нанесли послы
стран "Большой семерки". Они призвали Петра Порошенко передать власть
Владимиру Зеленскому. Иностранные дипломаты встретились с проигравшим
политиком, говорится в
Twitter-аккаунте французского посольства.
Официально сообщается, что они обсуждали с Порошенко процесс реформ, запущенный в ходе его президентства. О чем реально
беседовали послы с уходящим лидером Незалежной – неизвестно. Возможно, пытались надавить на главу государства, который отчаянно цепляется за
власть.
На сайте Порошенко отмечается, что он поблагодарил дипломатов
за поддержку. Также указано, что стороны обсудили судьбу
украинских моряков, задержанных российскими пограничниками после провокации в
Керченском проливе.
понимает, что после ухода с поста президента получит реальный шанс угодить за решетку по нескольким уголовным делам.
Проигравший президент за оставшееся время пытается максимально
закрепиться во власти, расставляя на ключевые должности своих людей.
Эксперты отмечают, что через Верховную раду Порошенко
стремится сузить полномочия Зеленского. Фактически речь идет о том, чтобы оставить избранному президенту лишь формальные функции.
Попутно уходящий лидер Незалежной хочет замести
коррупционные следы. Еще несколько дней – и расследовать "подвиги"
у Зеленского уже не получится, предупреждают журналисты.