Охранник ТЦ Зимняя вишня Сергей Антюшин знал о возгорании, но отключил пожарную сигнализацию. Об этом заявил гособвинитель на суде, который идет в Кемерове.

В Кемерове идет процесс по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Один из подсудимых — охранник Сергей Антюшин.По версии обвинения, он увидел через видеокамеры задымление на четвертом этаже здания, а также сработавшую пожарную сигнализацию. Он знал о возгорании, однако отключил датчик и не запустил его в ручном режиме. Это замедлило эвакуацию людей.Кроме того, он был в курсе того, что эвакуационные выходы в здании закрыты. Антюшин знал, где находится больше всего людей, однако не направил туда спасателей. В результате его действий погибли люди, передает "Интерфакс".Также по делу проходит начальник пожарного караула Сергей Генин. По словам гособвинителя, он знал, что в торговом центре могут находиться более 2,5 тысяч человек и что их необходимо вывести кратчайшими путями. Очевидец рассказал Генину о коротком пути к зрителям в кинотеатре. Однако он, имея возможность спасти людей, направил свое звено к дальнему пути. В результате пожарные там пройти не смогли и пошли по пути, предложенному ранее очевидцем."Он безвозвратно потерял время для спасения людей, в том числе детей, находившихся в зале. В результате чего наступила смерть 37 человек", — сказал гособвинитель.Всего на скамье подсудимых семь человек. Помимо Антюшин и Генина — экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием сигнализации, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По версии следствия, возгорание началось в результате замыкания электропроводки.