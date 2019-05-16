Зимой туда свозили снег

Зимой туда свозили снегДепартамент природопользования и владимирская природоохранная прокуратура провели совместный осмотр земельного участка в микрорайоне Доброе, куда в зимой свозили снег с реагентами.Специалисты ведомств обнаружили там твёрдые коммунальные отходы - упаковки пищевых продуктов, бутылки, бумагу и картон. Верхний слой земли оказался под толщей песка, который, предположительно, попал на участок вместе привезённым снегом. В местах, где размещали снежные массы, растительности практически нет.Владимирская природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Проводится проверка.Чтобы узнать степень загрязнения территории департамент проведет отбор проб. Результат исследований позволит установить характер загрязнения, а также провести оценку экологического ущерба.