Зимой туда свозили снег
Зимой туда свозили снег
Департамент природопользования и владимирская природоохранная прокуратура провели совместный осмотр земельного участка в микрорайоне Доброе, куда в зимой свозили снег с реагентами.
Специалисты ведомств обнаружили там твёрдые коммунальные отходы - упаковки пищевых продуктов, бутылки, бумагу и картон. Верхний слой земли оказался под толщей песка, который, предположительно, попал на участок вместе привезённым снегом. В местах, где размещали снежные массы, растительности практически нет.
Владимирская природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Проводится проверка.
Чтобы узнать степень загрязнения территории департамент проведет отбор проб. Результат исследований позволит установить характер загрязнения, а также провести оценку экологического ущерба.