Минувшим вечером в Каменском-Уральске автомобиль вылетел с перекрестка на тротуар, с легкостью снес металлическую ограду и едва не задавил нескольких пешеходов.

Минувшим вечером, 15 мая, в Каменском-Уральске автомобиль на большой скорости выехал с перекрестка на тротуар, с легкостью снес металлическую ограду и едва не задавил нескольких пешеходов, отбежавших от летящей машины.За рулем автомобиля сидел 36-летний мужчина. На заднем сидении находились его жена и ребенок в детском кресле. В свое оправдание водитель сказал, что его подрезали.Действительно, Opel Astra вылетел с дороги, пытаясь уклониться от автомобиля Honda, зачем-то перестраивающегося на перекрестке из левого ряда в правый.Всем участникам ДТП очень повезло, и в результате инцидента никто не пострадал.