Президента Украины Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Незалежной остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления в руки избранного президента.
Президента Украины Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Незалежной остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления в руки избранного президента.
Очередной удар по уходящему главе государства нанесли послы
стран "Большой семерки". Они призвали Порошенко передать власть
Владимиру Зеленскому. Иностранные дипломаты встретились с проигравшим
президентом, сообщает аккаунт французского посольства в Twitter.
Официально сообщается, что они обсуждали с Порошенко
"процесс реформ, запущенный в ходе его президентства". О чем реально
беседовали послы с уходящим лидером Незалежной – неизвестно. Вполне возможно,
что они пытались надавить на главу государства, который отчаянно цепляется за
власть.
На сайте Порошенко сказано, что он поблагодарил дипломатов
за поддержку. Кроме того, сообщается, что стороны также обсудили судьбу
украинских моряков, задержанных российскими пограничниками после провокации в
Керченском проливе.
понимает, что после ухода с поста президента у
него есть реальные шансы угодить за решетку по нескольким уголовным делам.
Поэтому проигравший президент за оставшееся время пытается максимально
закрепиться во власти, расставив на ключевые должности своих людей.
Эксперты отмечают, что через Верховную раду Порошенко
стремится сузить полномочия Зеленского. Фактически речь идет о том, чтобы
превратить избранного президента в формального главу государства, оставив за
ним лишь формальные функции.
Попутно уходящий лидер Незалежной хочет замести
коррупционные следы. Еще несколько дней – и расследовать "подвиги"
у Зеленского уже не получится, предупреждают журналисты.