Президента Украины Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Незалежной остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления в руки избранного президента.

Президента Украины Петра Порошенко гонят с поста главы государства. Несмотря на попытки уходящего лидера Незалежной остаться у власти, Запад призвал его не заигрываться и передать бразды правления в руки избранного президента.Очередной удар по уходящему главе государства нанесли послыстран "Большой семерки". Они призвали Порошенко передать властьВладимиру Зеленскому. Иностранные дипломаты встретились с проигравшимпрезидентом, сообщает аккаунт французского посольства в Twitter.Официально сообщается, что они обсуждали с Порошенко"процесс реформ, запущенный в ходе его президентства". О чем реальнобеседовали послы с уходящим лидером Незалежной – неизвестно. Вполне возможно,что они пытались надавить на главу государства, который отчаянно цепляется завласть.На сайте Порошенко сказано, что он поблагодарил дипломатовза поддержку. Кроме того, сообщается, что стороны также обсудили судьбуукраинских моряков, задержанных российскими пограничниками после провокации вКерченском проливе.понимает, что после ухода с поста президента унего есть реальные шансы угодить за решетку по нескольким уголовным делам.Поэтому проигравший президент за оставшееся время пытается максимальнозакрепиться во власти, расставив на ключевые должности своих людей.Эксперты отмечают, что через Верховную раду Порошенкостремится сузить полномочия Зеленского. Фактически речь идет о том, чтобыпревратить избранного президента в формального главу государства, оставив заним лишь формальные функции.Попутно уходящий лидер Незалежной хочет заместикоррупционные следы. Еще несколько дней – и расследовать "подвиги"у Зеленского уже не получится, предупреждают журналисты.