Во время пленарного заседания медиа-форума ОНФ Путин, отвечая на слова журналистки о запрете Далай-ламе въезда в РФ, напомнил: Ему не запрещен въезд в Россию. По поводу его возможного визита в РФ президент отметил, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения.

Во время пленарного заседания медиа-форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) журналистка из Калмыкии, обращаясь к президенту России, сказала, что "въезд в Россию Далай-ламы запрещен", и спросила, могут ли российские власти разрешить ему приехать в Россию в скором времени, ведь он уже не молод.На это Путина отреагировал словами: "Ему не запрещен въезд в Россию".При этом президент отметил, что "у нас не самое большое количество буддистов, но мы относимся ко всем одинаково — и к христианам, и к иудеям, и к представителям ислама".Владимир Путин пообещать поговорить об этом отдельно, напомнив, однако, что "есть страны, где буддистов очень много, и их отношения с Далай-ламой не в самом лучшем состоянии", передает "Интерфакс"."Тем не менее, мы подумаем", — пообещал президент России.