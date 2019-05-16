Президент России Владимир Путин рассказал о способе разрешения конфликта вокруг строительства храма а сквере в Екатеринбурге. О том, что необходимо сделать, он рассказал на пленарном заседании медиафорума независимых региональных и местных СМИ Правда и справедливость ОНФ в Сочи.

Президент России Владимир Путин рассказал о способе разрешения конфликта вокруг строительства храма а сквере в Екатеринбурге. О том, что необходимо сделать, он рассказал на пленарном заседании медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" ОНФ в Сочи.Владимир Путин признался, что его удивила поднятая вокруг строительства храма в Екатеринбурге шумиха. "Вы знаете, я об этом услышал, и то мельком, только вчера, немножко даже удивился, не понял, что там происходит", – цитирует российского лидера."Как правило люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает", – заметил президент. Тем не менее, подчеркнул он, каждый человек имеет право на выражение собственного мнения. "И если речь идет о жителях этого микрорайона, то безусловно нужно это мнение учесть, если речь идет не о записных активистах, которые из Москвы приехали для того, чтобы пошуметь и себя попиарить, а если речь идет о местных жителях, то конечно, этого нельзя не учитывать", – подчеркнул Владимир Путин.Российский лидер отметил, что строительство храма должно объединять людей, а не вызывать конфликты. По его словам, обе стороны должны сделать какие-то шаги, чтобы прийти к общему решению, удовлетворяющему всех живущих там людей. "Есть простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству", – уверен президент."Нужно не перетягивать канаты, не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим: найти оптимальное для проживающих там людей решение", – заключил Владимир Путин.Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга. В следующие дни акция продолжилась. Протестующие разбирали ограду строительной площадки и конфликтовали с охраной. В отношении 26 участников протеста были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Еще трех человек привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения.Собор во имя святой великомученицы Екатерины был воздвигнут при основании Екатеринбурга в 1723 году. Он располагался на левом берегу реки Исети в центре города. В 1930 году храм был взорван. Согласно последним планам, новый храм святой Екатерины будет создан по новым чертежам и на другом месте. Однако уже после согласования проекта, когда на месте строительства появился забор, в городе начались протесты.