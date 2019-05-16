Президент России Владимир Путин выразил свое мнение насчет решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. Глава государства предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, который покажет их отношение к данной ситуации.

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение насчет решения вопроса о строительстве храма в Екатеринбурге на месте одного из городских скверов. Глава государства предложил провести опрос жителей города, который покажет их отношение к данной ситуации.Владимир Путин рассказал, что услышал о происходящем мельком и немного удивился, поскольку не понял, что происходит в Екатеринбурге. "Как правило люди просят, чтобы храм построили, а тут кто-то возражает. Мнение жителей района надо учесть. Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству", — передает слова президента телеканал "Россия 24".Глава государства во время медиафорума Общероссийского народного фронта отметил, что нужно не ругаться, а найти компромисс. По словам Путина, все имеют право на собственное мнение, которое нужно учесть, если только это не записные активисты, которые приехали из Москвы.В свою очередь директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров рассказал, что опрос может быть осуществлен в течение нескольких дней. "Если поступит поручение от президента, обязательно его выполним", — передает слова Федорова радиостанция "Говорит Москва".Часть жителей Екатеринбурга выступают против строительства Собора Святой Великомученицы Екатерины на Октябрьской площади в центре города. На месте несогласованной акции протеста задержаны 33 человека.