Сидят 5 человек, скучно им, во все игры уже переиграли, не знают, чем заняться.
Один говорит: — Слушайте, а давайте в русскую рулетку сыграем?
Ну, все соглашаются, достают ствол, заряжают один патрон, первый чел приставляет ствол к виску…
БАХ! Мозги разлетаются по стене!
Второй заряжает один патрон, приставляет ствол к виску…
БАХ! Падает замертво.
То же самое происходит с третьим и четвертым.
Пятый тоже заряжает патрон, приставляет ствол к виску, оглядывает четыре трупа и задумчиво говорит:
- Странно, а разве в русскую рулетку с „ТТ“ играют?…
еще анекдот!