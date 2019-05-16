Обрушение произошло около 11 часов по местному времени (примерно 6 часов утра) 16 мая в районе Чаннин. Здание площадью более 3 тысяч квадратных метров, в котором последние годы размещалась автомастерская, находилось на реконструкции.

Пять человек погибли, еще 16 получили травмы во время обрушения здания бывшей фабрики в Шанхае, сообщает Epoch Times. Последствия ЧП сняли на видео.Обрушение произошло около 11 часов по местному времени (примерно 6 часов утра) 16 мая в районе Чаннин. Здание площадью более 3 тысяч квадратных метров, в котором последние годы размещалась автомастерская, находилось на реконструкции. Во время восстановительных работ обвалилась одна из стен, а следом за ней и крыша строения, в результате под завалами оказался 21 человек.Спасатели на протяжении пяти часов разбирали обломки на площади около тысячи квадратных метров, в итоге им удалось спасти 16 рабочих, которые в настоящее время находятся в больнице. Жертвами ЧП стали пять человек.