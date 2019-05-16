Актер Владимир Зеленский еще не успел стать президентом, а на него уже посыпался шквал критики. В СМИ появилось немало материалов, компрометирующих избранного главу государства. Любопытный факт о шоумене раскрыл журналист Павел Казарин.

Актер Владимир Зеленский еще не успел стать президентом, а на него уже посыпался шквал критики. В СМИ появилось немало материалов, компрометирующих избранного главу государства. Любопытный факт о шоумене раскрыл журналист Павел Казарин.По его словам, к Зеленскому накопилось много вопросов опомощи со стороны его покровителей в ходе избирательной кампании. Журналистотметил, что до сих пор не ясно, кто дал денег на избрание юмориста и чем онсобирается расплачиваться с этими людьми, когда вступит в должность.Казарин назвал главный недостаток избранного президентаУкраины. По словам журналиста, Зеленский не обладает никаким опытом "всоприкосновении с госструктурами". Журналист пояснил, что комик совершенноне разбирается в административных нюансах, не имеет представления о сложныхполитических коалициях, на которые рано или поздно идет любой политик.Примечательно, что редко говорит о кадровыхвопросах, обходя стороной темы о будущем составе своей администрации. "Мыне очень понимаем, насколько велика кадровая скамейка запасных у новоизбранногопрезидента", – сказал Казарин в интервью изданию "Факты".Различные слухи вокруг Зеленского стали активнораспространяться в ходе предвыборной кампании. Так, уходящий президентНезалежной Петр Порошенко намекнул на возможное употребление актеромнаркотических веществ.Порошенко подчеркнул, что главой государства не может бытьчеловек с такой зависимостью. В противном случае безопасность страны будетпоставлена под угрозу.Затем в СМИ появились сомнительные ролики, намекающие нанаркоманию . Слухи подогрел отказ тогда еще кандидата в президентысдавать анализы специалистам Добровольной антидопинговой организации (VADA).