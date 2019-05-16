Актер Владимир Зеленский еще не успел стать президентом, а на него уже посыпался шквал критики. В СМИ появилось немало материалов, компрометирующих избранного главу государства. Любопытный факт о шоумене раскрыл журналист Павел Казарин.
Актер Владимир Зеленский еще не успел стать президентом, а на него уже посыпался шквал критики. В СМИ появилось немало материалов, компрометирующих избранного главу государства. Любопытный факт о шоумене раскрыл журналист Павел Казарин.
По его словам, к Зеленскому накопилось много вопросов о
помощи со стороны его покровителей в ходе избирательной кампании. Журналист
отметил, что до сих пор не ясно, кто дал денег на избрание юмориста и чем он
собирается расплачиваться с этими людьми, когда вступит в должность.
Казарин назвал главный недостаток избранного президента
Украины. По словам журналиста, Зеленский не обладает никаким опытом "в
соприкосновении с госструктурами". Журналист пояснил, что комик совершенно
не разбирается в административных нюансах, не имеет представления о сложных
политических коалициях, на которые рано или поздно идет любой политик.
Примечательно, что редко говорит о кадровых
вопросах, обходя стороной темы о будущем составе своей администрации. "Мы
не очень понимаем, насколько велика кадровая скамейка запасных у новоизбранного
президента", – сказал Казарин в интервью изданию "Факты".
Различные слухи вокруг Зеленского стали активно
распространяться в ходе предвыборной кампании. Так, уходящий президент
Незалежной Петр Порошенко намекнул на возможное употребление актером
наркотических веществ.
Порошенко подчеркнул, что главой государства не может быть
человек с такой зависимостью. В противном случае безопасность страны будет
поставлена под угрозу.
Затем в СМИ появились сомнительные ролики, намекающие на
наркоманию . Слухи подогрел отказ тогда еще кандидата в президенты
сдавать анализы специалистам Добровольной антидопинговой организации (VADA).