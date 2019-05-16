Анна Седокова попыталась затеять серьезный разговор с
подписчиками. Артистка хотела выяснить у них, какие посты в соцсетях собирают
больше лайков. Эксперимент провалился – пользователи отметили, что многодетной
матери надо бы думать о более призеленных вещах – а также высмеяли
за лишний вес.
Анна Седокова попыталась затеять серьезный разговор с
подписчиками. Артистка хотела выяснить у них, какие посты в соцсетях собирают
больше лайков. Эксперимент провалился – пользователи отметили, что многодетной
матери надо бы думать о более "призеленных" вещах – а также высмеяли
за лишний вес.
старалась для начала разжалобить собеседников.
Певица посетовала на чрезмерную загруженность – она, мол, едва выкроила время
на отдых. К тому же, фотографии в купальнике собирают больше лайков – так что
коллеги артистки обгоняют по популярности Анну, которой не удается проводить
достаточно времени на курортах.
"У меня по сути никогда не было ни дня без работы. Ну,
вот встала я в 12 и пошла в зал. Потом в Спа, после с девочками встретилась
посидела. Вот плохо это, конечно, в моем возрасте женщина должна себя уже
беречь. Но что-то идет все равно не так", – рассказала о своем напряженном
графике певица и телеведущая.
Под опубликованным в Instagram снимком Анна Седокова спросила у подписчиков, какие
снимки в их микроблогах собирают больше всего положительных оценок. На
фотографии поп-дива предстала в коротких шортах и леопардовом купальнике.
У поклонников ее рассказ о распорядке дня вызвал
состояние, близкое к шоку. "Не понимаю, как может мать ТРОИХ детей в
возрасте от 2 до 14 лет просыпаться в 12 и дальше – зал/спа/встреча-посиделки с
девочками?!... "Да на тебе пахать надо!" И башка забита лайками в
ленте! И это у зрелой тетки в 36 лет! Жесть!", – эмоционально
отреагировала одна из комментаторов (орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
Мужская часть аудитории отметила фигуру Анны Седоковой -
звезда на отдыхе заметно набрала вес. Комментарии были даже грубыми. "Анна
Свинакова", – написал один из пользователей.
Женщины все же решили поделиться опытом с певицей и
успокоить . Артистке посоветовали чаще показывать поклонникам
грудь, фотографироваться со спины, чтобы были видны четкие очертания попы – или
же в купальнике. А лучше всего, считают советчицы – и вовсе голышом.