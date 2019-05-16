Анна Седокова попыталась затеять серьезный разговор с подписчиками. Артистка хотела выяснить у них, какие посты в соцсетях собирают больше лайков. Эксперимент провалился – пользователи отметили, что многодетной матери надо бы думать о более призеленных вещах – а также высмеяли за лишний вес.

Анна Седокова попыталась затеять серьезный разговор сподписчиками. Артистка хотела выяснить у них, какие посты в соцсетях собираютбольше лайков. Эксперимент провалился – пользователи отметили, что многодетнойматери надо бы думать о более "призеленных" вещах – а также высмеялиза лишний вес.старалась для начала разжалобить собеседников.Певица посетовала на чрезмерную загруженность – она, мол, едва выкроила времяна отдых. К тому же, фотографии в купальнике собирают больше лайков – так чтоколлеги артистки обгоняют по популярности Анну, которой не удается проводитьдостаточно времени на курортах."У меня по сути никогда не было ни дня без работы. Ну,вот встала я в 12 и пошла в зал. Потом в Спа, после с девочками встретиласьпосидела. Вот плохо это, конечно, в моем возрасте женщина должна себя ужеберечь. Но что-то идет все равно не так", – рассказала о своем напряженномграфике певица и телеведущая.Под опубликованным в Instagram снимком Анна Седокова спросила у подписчиков, какиеснимки в их микроблогах собирают больше всего положительных оценок. Нафотографии поп-дива предстала в коротких шортах и леопардовом купальнике.У поклонников ее рассказ о распорядке дня вызвалсостояние, близкое к шоку. "Не понимаю, как может мать ТРОИХ детей ввозрасте от 2 до 14 лет просыпаться в 12 и дальше – зал/спа/встреча-посиделки сдевочками?!... "Да на тебе пахать надо!" И башка забита лайками вленте! И это у зрелой тетки в 36 лет! Жесть!", – эмоциональноотреагировала одна из комментаторов (орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).Мужская часть аудитории отметила фигуру Анны Седоковой -звезда на отдыхе заметно набрала вес. Комментарии были даже грубыми. "АннаСвинакова", – написал один из пользователей.Женщины все же решили поделиться опытом с певицей иуспокоить . Артистке посоветовали чаще показывать поклонникамгрудь, фотографироваться со спины, чтобы были видны четкие очертания попы – илиже в купальнике. А лучше всего, считают советчицы – и вовсе голышом.