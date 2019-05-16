Наталья Водянова раскрыла секрет своего пути к всемирной славе. Супермодель опубликовала фотографию, сделанную в то время, когда юная россиянка только ожидала своей визы в Париж.

Наталья Водянова раскрыла секрет своего пути к всемирнойславе. Супермодель опубликовала фотографию, сделанную в то время, когда юнаяроссиянка только ожидала своей визы в Париж.Снимок совсем юной сделан более 20 летназад. Будущую покорительницу мира моды сфотографировал скаут Андрей Васильев."Девочка на этой фотографии еще только ждет своей визыв Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым,который меня открыл", – гласит подпись под снимком.Наталья Водянова родилась в Горьком (сейчас это НижнийНовгород). У ее матери было трое детей, так что жила семья скромно. Девочке в11 лет пришлось устроиться на работу на продуктовый рынок, где она таскалатяжелые ящики с фруктами.Но сказки иногда становятся реальностью. поступилав педагогическое училище, после лекций работала. Когда девушке исполнилось 16лет, она попала на кастинг в местноемодельное агентство. Один из скаутов обратил внимание на русскую красавицу ипредложил ей работу в Париже.В столице Франции 17-летней пришлосьпройти множество кастингов. Но случай улыбнулся ей на конкурсе агентства "Мэдисон",где ее заметил Жан-Поль Готье. После участия Натальи в показе знаменитогокутюрье весь мир заговорил о "русской сенсации", пишет Wday.ru.