Наталья Водянова раскрыла секрет своего пути к всемирной
славе. Супермодель опубликовала фотографию, сделанную в то время, когда юная
россиянка только ожидала своей визы в Париж.
Наталья Водянова раскрыла секрет своего пути к всемирной
славе. Супермодель опубликовала фотографию, сделанную в то время, когда юная
россиянка только ожидала своей визы в Париж.
Снимок совсем юной сделан более 20 лет
назад. Будущую покорительницу мира моды сфотографировал скаут Андрей Васильев.
"Девочка на этой фотографии еще только ждет своей визы
в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым,
который меня открыл", – гласит подпись под снимком.
Наталья Водянова родилась в Горьком (сейчас это Нижний
Новгород). У ее матери было трое детей, так что жила семья скромно. Девочке в
11 лет пришлось устроиться на работу на продуктовый рынок, где она таскала
тяжелые ящики с фруктами.
Но сказки иногда становятся реальностью. поступила
в педагогическое училище, после лекций работала. Когда девушке исполнилось 16
лет, она попала на кастинг в местное
модельное агентство. Один из скаутов обратил внимание на русскую красавицу и
предложил ей работу в Париже.
В столице Франции 17-летней пришлось
пройти множество кастингов. Но случай улыбнулся ей на конкурсе агентства "Мэдисон",
где ее заметил Жан-Поль Готье. После участия Натальи в показе знаменитого
кутюрье весь мир заговорил о "русской сенсации", пишет Wday.ru.