Одно из самых влиятельных аналитических агентств – британское Brand Finance, - составило очередную классификацию футбольных клубов мира. Самым дорогим брендом назван мадридский Реал, который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.

Одно из самых влиятельных аналитических агентств – британское Brand Finance, — составило очередную классификацию футбольных клубов мира. Самым дорогим брендом назван мадридский "Реал", который эксперты компании оценили в 1,646 млрд евро.Несмотря на спортивные неудачи завершающегося сезона, "Королевский клуб" опередил в рейтинг-листе прошлогоднего лидера – английский "Манчестер Юнайтед" (1,472 млрд евро), который также не может похвастаться успехами в чемпионате Англии и в евротурнирах.Как ни странно, но испанская "Барселона", которая выиграла и первенство страны, и будет бороться за Кубок Испании, заметно уступает соотечественникам из Мадрида: бренд "сине-гранатовых" оценен в 1,393 млрд евро и это дает "Барсе" третье место.Четвертым в списке стал бренд чемпионов Германии из мюнхенской "Баварии" (1,314 млрд евро), а вот далее в Топ-10 пять клубов из Англии и чемпион Франции "Пари Сен-Жермен": "Манчестер Сити" (1,255 млрд евро), "Ливерпуль" (1,191), "Челси" (968), "ПСЖ" (914 млн евро), "Арсенал" (885) и "Тоттенхэм" (758).В Топ-50 входит и чемпион России питерский "Зенит", занимающий в списке 46-е место. Позиция новых чемпионов премьер-лиги оценена на 3 места выше, чем в прошлом сезоне. Впрочем, стоимость лучшего российского футбольного бренда неизвестна, поскольку представители Brand Finance разместили в открытом доступе только финансовую оценку клубов из Топ-10.