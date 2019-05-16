Ситуация вокруг приобретения Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400 продолжает развиваться. Эксперты уверены, что подобным шагом Турция подрывает авторитет НАТО и играет в опасную игру с США.

Ситуация вокруг приобретения Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400 продолжает развиваться. Эксперты уверены, что подобным шагом Турция подрывает авторитет НАТО и играет в опасную игру с США.Несмотря на заверения турецких политиков о том, что они не будут нацеливать зенитно-ракетные комплексы С-400 на истребителя пятого поколения F-35 собственных союзников по НАТО, в США к сделке относятся без восторга. Никаких проблем при использовании техники российского производства у Анкары не возникнет, а по своим боевым характеристикам комплексы превосходят американские аналоги.При этом с политической точки зрения Турция одновременно дает США звонкую пощечину и получает выгодную позицию для переговоров. "Анкара получила сейчас возможность требовать определенных уступок от США", – цитирует военного эксперта фонда "Народная дипломатия", представителя экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня" Сергея Простакова."Эрдоган явно рассчитывает сыграть на противоречиях России и США, и качество российского оружия позволяет ему это делать, делая турецкие угрозы реальными. А курс Турции на определенную независимость в военном плане неизбежно подрывает и престиж НАТО, что делает альянс куда менее привлекательным", – заметил Простаков.Напомним, ранее Вашингтон попытался повлиять на решение Анкары о покупке комплексов С-400. Американская сторона заявила, что в случае получения турецкой армией этих зенитно-ракетных комплексов, военно-воздушные силы страны могут остаться без истребителей пятого поколения F-35.