Россияне теперь не смогут снизить стоимость недвижимости, которую они продают, чтобы уменьшить выплаты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

В России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют порядок определения налоговой базы НДФЛ в случае если доход от продажи недвижимости меньше 70 процентов его кадастровой стоимости, пишет "Российская газета". Теперь занижать стоимость жилья в договоре больше нет смысла.Еще в 2016 году в Налоговый кодекс были внесены поправки, согласно которым налогооблагаемый доход от продажи недвижимости зависит не только от суммы, указанной в договоре, но и от кадастровой стоимости объекта. Если жилье продали дешевле кадастровой стоимости объекта, налог платился с суммы, составляющей 70% кадастровой стоимости, и цена, указанная в договоре, переставала в этом случае иметь значение.Но до недавнего времени было непонятно, откуда берется кадастровая стоимость. В Налоговом кодексе значилась только общая фраза: "Кадастровая стоимость объекта на 1 января года, когда был осуществлен переход прав продаваемого имущества".В новой редакции кодекса этот момент четко прописан: кадастровую стоимость берут из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).Реестр ведется с 1 января 2017 года, до этого информация об объекте содержалась в Государственном кадастре недвижимости, в реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Теперь в ЕГРЕ входят сведения из кадастра недвижимости, в котором и содержится кадастровая стоимость, реестра прав и реестра границ, пояснил изданию Вячеслав Шинкарев, эксперт "СКБ Контур".