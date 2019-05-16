В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду Стил Арены в словацком городе Кошице обыграла национальную команду Франции со счетом 5:2.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Стил Арены" в словацком городе Кошице обыграла национальную команду Франции со счетом 5:2.У победителей встречи дубль оформил Энтони Манта (9-я, 49-я минуты) и по разу отличились Дарнел Нурс (11), Энтони Чирелли (17) и Марк Стоун (51), а у французов шайбы забросили Дамьен Флери (37) и Антони Реш (43).Канада одержала третью победу кряду и с девятью очками поднялась на второе место в группе А, а Франция, потерпевшая поражение в четвертой игре подряд, расположилась на седьмой строчке. В следующем матче канадцы 18 мая сыграют с немцами, а французы днем ранее встретятся со словаками.