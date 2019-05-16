Журналисты выяснили, откуда семья покойной певицы Жанны Фриске смогла достать почти восемь миллионов для оплаты огромного долга перед Русфондом.

Журналисты выяснили, откуда семья покойной певицы Жанны Фриске смогла достать почти восемь миллионов для оплаты огромного долга перед Русфондом.На днях "Русфонд" объявил о том, что родственники Жанны Фриске перевели на счет организации семь миллионов 980 тысяч рублей. По словам представителя благотворительного фонда, эти средства были получены в результате "реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске". Журналисты выяснили. что речь идет о продаже участка земли и особняка в Истринском районе Подмосковья, который когда-то для певицы и их общего сына Платона строил ее гражданский муж, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев.Кто купил двухэтажный особняк Жанны Фриске, не афишируется. Кстати, у покойной артистки есть еще квартира в центре Москвы. Желающие узнать подробности репортеры попытались связаться с родными и близкими исполнительницы. Однако когда родители Жанны, услышав в телефонной трубке, что с ними хотят пообщаться представители прессы, не захотели вести диалог. Куда разговорчивее оказалась младшая сестра певицы Наталья. "Никакое имущество мы не распродаем, до свиданья!" А Дмитрий Шепелев и вовсе посоветовал задать все вопросы самому "Русфонду".В свою очередь, благотворительная организация ждет полного погашения долга от наследников певицы. Эти средства фонд направит на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга. Напомним, что "Русфонд" в рекордные сроки собрал на лечение Фриске69 миллионов рублей. 11 из них пошли на оплату долга перед клиникой в Майами, где та проходила лечение. Еще 32 миллиона Жанна попросила направить на лечение девяти тяжелобольных детей, а оставшиеся 25 миллионов перевели на счет артистки 19 октября 2014 года. После смерти артистки Фриске выяснилось, что не использовали 21 миллион рублей. При этом деньги были сняты со счета матерью исполнительницы."Русфонд" потребовал объяснений и возврата средств. Семья Жанны Фриске не смогла документально отчитаться о том, куда ушли деньги, и организация подала в суд. В 2017 году было вынесено постановление: деньги должны вернуть наследники певицы – родители и ее шестилетний сын Платон.