Ровно в 22 часа по Москве 16 мая стартует второй полуфинал на "Евровидении-2019". Победители полуфинала выступят в финальной части конкурса 18 мая. Под номером 13 выступает российский участник соревнования Сергей Лазарев. Сергей Лазарев исполнит песню "Крик".Номер российского исполнителя сложен технически и глубок по смыслу: он должен личным примером показать, как важно отбросить все страхи и побороть сомнения, чтобы сделать шаг вперед.14 мая на 64-м конкурсе "Евровидение" в Израиле в финальную часть пробились 10 исполнителей. Это Катерина Дуска из Греции с песней Better Love, 16-летняя Зена из Белоруссии со своей композицией Like It, Невена Божович из Сербии представит в финале свою песню Kruna, а Тамта Гогуадзе с Кипра споет Replay, эстонский певец Виктор Крон устроит Storm на сцене тель-авивского выставочного центра, где проходит музыкальное ристалище. Шестым финалистом стал Лейк Малави из Чехии со своей песней Friend of a Friend. Парящая с подругами над сценой австралийская оперная дива Кейт Миллер-Хайдке вновь покажет Zero Gravity, но уже в финале песенного конкурса. Еще три финалиста определились в первом полуфинале. И ими станут музыканты исландской группы "Хатари", Say Na Na Na в финале попросит Серхат из Сан-Марино, а Зала Краль и Гашпер Шантль из Словении споют песню Sebi.К ним в финале добавятся исполнители из стран-учредителей конкурса, которые не проходят через предварительный отбор, и еще десять исполнителей из второго финала.Официальный вещатель конкурса "Евровидение-2019" в России – холдинг ВГТРК. Смотрите прямую трансляцию "Евровидения" с 22 часов 16 мая на телеканале "Россия 1" и на сайте eurovision.russia.tv.