Новость о рождении двойни у Алины Кабаевой стала настоящей сенсацией. Журналисты взяли интервью у одной из пациенток роддома, где якобы произвела малышей на свет прославленная гимнастка.

Новость о рождении двойни у Алины Кабаевой стала настоящей сенсацией. Журналисты взяли интервью у одной из пациенток роддома, где якобы произвела малышей на свет прославленная гимнастка.На протяжении нескольких дней СМИ шумят о том, что 7 мая Алина Кабаева якобы родила двойню в московском Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова под наблюдением лучших специалистов. Сообщалось, что после разрешения от бремени спортсменку перевели в VIP-палату, а еду доставляли из элитных ресторанов.Интересно, что сама Алина Кабаева никак не комментирует эти данные. Тогда любопытствующие журналисты отправились в столичный госпиталь, где, как сообщалось, родила прославленная гимнастка. Там репортеры поговорили с клиентками клиники, чтобы выяснить, на самом ли деле там рожала сама Алина Кабаева, и что вообще там происходило с конца апреля по начало мая.Одна из рожениц, на протяжении нескольких месяцев наблюдающаяся в роддоме, рассказала, что с начала апреля в больнице постоянно сновали люди в штатском, с рациями и наушниками-проводками, а примерно 20 апреля женщинам и вовсе объявили о переселении, причем никаких подробностей не уточняли. Причем, по словам дамы, переселялось не только ее отделение, а сразу несколько – весь этаж и половина соседнего этажа. "Всех уплотнили, а новых пациентов в эти дни даже не принимали", – отметила клиентка клиники.Кроме того, якобы в конце апреля возникли сложности с проходом на территорию госпиталя для посетителей. "Аж на территорию ни войти, ни въехать. Забор был закрыт и ввели строгую пропускную систему", – сообщила женщина. Она отметила, что между майскими праздниками находящаяся на территории роддома поликлиника и вовсе не работала. Впрочем, это могло быть и плановое закрытие, спохватилась дама.На этаже, на котором находилась женщина, и вовсе было очень жестко с режимом. "Везде люди в штатском. Несколько раз просили не стоять и не глядеть в окна. В какие-то отдельные моменты. Я не знаю, может, выписывали ее в этот момент с детьми. Или навещал ее кто-то. Не могу сказать. И постоянно усиление в гардеробной. Там вообще людей в штатском круглосуточно было больше, чем здешнего персонала", – цитирует роженицу канал на "Яндекс.Дзен" "Спорт и сплетни". Впрочем, женщина призналась, что сама не видела, поэтому не может утверждать, что именно вокруг нее была создана вся эта атмосфера таинственности и напряженности.