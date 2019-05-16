Директору реабилитационного центра Феникс, где находился Дмитрий Марьянов, в окончательной редакции предъявлены обвинения. СК РФ сообщил, что актера можно было спасти, если бы ему вовремя вызвали скорую помощь, но директор центра запретила это делать, а у самого Марьянова телефона не было.

Стали известны все обстоятельства, предшествовавшие смерти актера Дмитрия Марьянова. Директору реабилитационного центра "Феникс" в окончательной редакции предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и в оставлении в опасности.Следствием установлено, что актер, который находился в этом центре с 6 по 15 октября 2017 года, в последний день своей жизни несколько раз жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге.Консультанты не менее 10 раз сообщали директору центра о том, что Марьянов находится в тяжелом состоянии и его необходимо госпитализировать.Она, в свою очередь, знала о том, что у актера – серьезное заболевание, а также о том, что в центре нет медицинского персонала для оказания соответствующей помощи.Кроме того, знала директор центра и о том, что у Дмитрия не было средств связи и сам он позвонить и вызвать медиков не мог.Кроме того, она запретила вызывать скорую, надеясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.Несмотря на запрет, скорую все-таки вызвал мужчина, который также находился в этом учреждении. Однако когда скорая приехала и отвезла актера в больницу, было уже поздно: врачи констатирована смерть Марьянова.Ее причиной стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери."По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным", — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.В нем также отмечается, что директор центра давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно препараты, которые могут применяться только в условиях медучреждения и строго по назначению лечащего врача. К тому же они были приобретены "у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности", отмечает СК РФ,Обвиняемая свою вину на стадии предварительного следствия так и не признала, но следствием собрана достаточная доказательственная база.Вскоре это уголовное дело направят для утверждения обвинительного заключения и передадут в суд для рассмотрения по существу.Ранее директор реабилитационного центра "Феникс" Оксана Богданова в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" изложила свою версию событий 15 октября 2017 года.