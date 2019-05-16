В церемонии открытия приняли участие генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, вдова Владимира Панкратова, ветераны службы...

16 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном на территории УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное открытие мемориальной экспозиции, посвященной памяти генерал-лейтенанта милиции Владимира Иосифовича Панкратова.В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, вдова Владимира Панкратова – Любовь Панкратова, ветераны службы, а также личный состав столичной полиции.В 70-е годы Владимир Иосифович Панкратов руководил первой экспериментальной оперативной группой, созданной на ГУВД г. Москвы, в состав которой входили биатлонисты, стрелки и самбисты. С 1992 по 1995 годы В.И. Панкратов возглавлял ГУВД г. Москвы. Его служебная деятельность отмечена орденами «Красной Звезды», «За личное мужество» и рядом других правительственных и ведомственных наград. Этот человек запомнился всем как профессионал, способный находить оптимальное разрешение многих проблем, быстро организовывать и направлять работу людей.15 февраля 2007 года на 67-м году Владимир Панкратов ушел из жизни. Сотрудники столичной полиции решили увековечить память о нем. На мемориальных стендах, расположенных в ФОКе УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, представлены документы, фотографии и личные вещи Владимира Иосифовича. Экспозиция призвана воспитывать молодых сотрудников правоохранительных органов, укреплять традиции преемственности поколений.«Вся спортивная жизнь и профессиональная деятельность Владимира Иосифовича – яркий пример служения Отечеству и выполнения служебного долга. Он прошел большой и тяжелый путь от помощника оперуполномоченного до начальника столичного главка. На всех занимаемых им должностях он завоевал авторитет компетентного, грамотного сотрудника, который умело руководил подчиненными подразделениями. Владимир Иосифович с детства занимался спортом. Строжайшая дисциплина, которая присутствует в каждом виде спорта, его целеустремленность, постоянное совершенствование позволили ему добиться высоких результатов как в спорте, так и в служебной деятельности. Экспозиция памяти генерал-лейтенанта милиции В.И. Панкратова не просто была размещена в этом вновь созданном многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе. Я уверен, что девиз Владимира Иосифовича Панкратова – "Честь превыше всего", будет девизом всех молодых сотрудников, поступающих на службу в органы внутренних дел», – подчеркнул генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец.В завершение торжественного открытия вдова Владимира Панкратова – Любовь Панкратова, поблагодарила весь личный состав столичного главка за создание экспозиции, а также передала в дар ФОКу Владимирскую икону Божией Матери, вышитую вручную бисером.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве