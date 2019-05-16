В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение об угрозе взрыва в одном из домов на Волжском бульваре...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы задержали 44-летнего москвича по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение об угрозе взрыва в одном из домов на Волжском бульваре.В ходе обследования помещения информация о минировании не подтвердилась. Подозреваемый был задержан.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Текстильщики было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18