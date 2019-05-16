Спустя некоторое время покупателю пришло уведомление суда о признании сделки недействительной, так как продавец не являлся собственником иномарки...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики задержали 31-летнего москвича, подозреваемого в мошенничествеВ территориальный отдел полиции обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что через интернет-сайт нашел объявление о продаже автомобиля «Фольксваген Туарег», стоимостью 1,5 миллиона рублей. Заявитель встретился с продавцом на Грайвороновской улице и передал денежные средства, после чего забрал автомобиль и поставил его на учет. Однако спустя некоторое время покупателю пришло уведомление суда о признании сделки недействительной, так как продавец не являлся собственником иномарки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель столицы, который по поручению собственника должен был продать автомобиль третьему лицу, а денежные средства передать владельцу иномарки. Однако злоумышленник, используя поддельную подпись собственника, переоформил автомобиль на себя и продал его через интернет-сайт, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.В настоящий момент автомобиль передан законному владельцу.По данному факту следователем ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18