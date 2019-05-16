США внесли в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования Терек из Чечни и пятерых граждан РФ.

США внесли в список санкций по закону Магнитского спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых граждан РФ.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало американское министерство финансов.Отмечается, что в черный список попали: командир отряда Абузайд Висмурадов; бывший командир подразделения Руслан Геремеев, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называли заказчиком его убийства; Сергей Коссиев — экс- начальник исправительной колонии №7 в Карелии, осужденный на 2,5 года колонии за злоупотребление и превышение полномочий в учреждении, в котором отбывал наказание Ильдар Дадин, рассказавший о пытках; Геннадий Карлов, который работал в Следственном комитете при МВД России и имел отношение к "делу Магнитского" – по данным СМИ он должен был курировать следствие и рассматривать жалобы по этому делу; Елена Трикуля – следователь Следственного комитета при МВД России.