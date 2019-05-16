На пленарном заседании в четверг 315 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за приведение к присяге избранного президента страны 20 мая.

На пленарном заседании в четверг 315 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за приведение к присяге избранного президента страны 20 мая, передает "Интерфакс".Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10:00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.Ранее Зеленский предлагал провести ее 19 мая в 11:00. Однако противники проведения торжественной церемонии напомнили, что 19 мая — день национальной памяти жертв политических репрессий.