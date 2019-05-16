Астролог Джессика Адамс сделала сенсационное предсказание. Она заявила,
что семью Меган Маркл
и принца Гарри в скором будущем может ждать пополнение.
Астролог Джессика Адамс сделала сенсационное предсказание. Она заявила,
что семью Меган Маркл
и принца Гарри в скором будущем может ждать пополнение.
По словам астролога, герцог и
герцогиня Сассекские, вероятно, усыновят ребенка из-за границы. По словам
Джессики Адамс, это случится в течение ближайших лет.
"Рождение второго ребенка – возможно,
даже усыновление из-за границы, предположительно, произойдет в семье в 2021 или
2022 году", – приводит слова эксперта Express.co.uk. Специалист по астрологии добавила, что
Меган Маркл и принц Гарри будут "модернизировать" королевскую семью с ее
устоявшимися правилами.
"Виндзорский дом
собирается пройти через одну из самых бурных глав за многие годы, и Гарри и
Меган в этом ему помогут", – заявила Адамс. По ее мнению, герцорг и герцогиня Сассекские
проведут в монаршем укладе некие собственные "реформы".
Напомним, первенец и принца Гарри появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи. Пара
показала наследника миру через два дня после его рождения.
Как писали "Дни.ру", с новым членом семьи уже познакомились
королева Елизавета II и принц Филипп. Ранее
Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с сыном
и принц Гарри. Герцогиня Кембриджская сделала малышу трогательный
подарок – она подарила ему
игрушечного кролика.