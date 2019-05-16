Астролог Джессика Адамс сделала сенсационное предсказание. Она заявила, что семью Меган Маркл и принца Гарри в скором будущем может ждать пополнение.

Астролог Джессика Адамс сделала сенсационное предсказание. Она заявила,что семью Меган Маркли принца Гарри в скором будущем может ждать пополнение.По словам астролога, герцог игерцогиня Сассекские, вероятно, усыновят ребенка из-за границы. По словамДжессики Адамс, это случится в течение ближайших лет."Рождение второго ребенка – возможно,даже усыновление из-за границы, предположительно, произойдет в семье в 2021 или2022 году", – приводит слова эксперта Express.co.uk. Специалист по астрологии добавила, чтоМеган Маркл и принц Гарри будут "модернизировать" королевскую семью с ееустоявшимися правилами."Виндзорский домсобирается пройти через одну из самых бурных глав за многие годы, и Гарри иМеган в этом ему помогут", – заявила Адамс. По ее мнению, герцорг и герцогиня Сассекскиепроведут в монаршем укладе некие собственные "реформы".Напомним, первенец и принца Гарри появился на свет 6 мая. Мальчика назвали Арчи. Парапоказала наследника миру через два дня после его рождения.Как писали "Дни.ру", с новым членом семьи уже познакомилиськоролева Елизавета II и принц Филипп. РанееКейт Миддлтон и принц Уильям познакомились с сыноми принц Гарри. Герцогиня Кембриджская сделала малышу трогательныйподарок – она подарила емуигрушечного кролика.