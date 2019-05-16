Муж певицы,
стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото из США, где они
отдыхают с супругой. На последнем снимке Наташа Королева предстала без макияжа.
Муж певицы,
стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото из США, где они
отдыхают с супругой. На последнем снимке Наташа Королева предстала без макияжа.
Знаменитая пара запечатлена в компании их общего
приятеля Эдуарда. Певица снялась в абсолютно естественном виде – на ее лице нет
ни грамма косметики. Снимок явно не обрабатывался в фотошопе и специальных
редакторах.
Таким образом, Глушко с потрохами сдал Наташу
Королеву – теперь миллионы пользователей Сети могут увидеть, как на самом деле
выглядит 45-летняя звезда без грима. Правда, исполнительница и сама не
стесняется иногда представать перед своими поклонниками без макияжа. Но все же
для женщины в этом возрасте это большая смелость.
Часть подписчиков Тарзана в своих комментариях посчитали, что он в
очередной раз выбрал далеко не самый удачный снимок с Наташей Королевой,
выставив ее в невыгодном свете. Они хорошенько приложили певицу в своих
комментариях. "Без грима все равно некрасиво",
"Стареет Натали", "Колхозница. Ей только на бахче гарбузы (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) собирать", "С бабушкой
сфоткался", – написали критики.
Другие подписчики, напротив, стали защищать от
нападок. "Наташа молодец!!! Всегда без макияжа в
кадре такая хорошенькая", "Наталья красава, всегда естественная, самая
красивая", – отметили поклонники певицы.
Напомним,
в Соединенных Штатах у и
Сергея Глушко есть собственные апартаменты. Кроме того, там проживает мать
певицы Людмила Порывай.