Муж певицы, стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото из США, где они отдыхают с супругой. На последнем снимке Наташа Королева предстала без макияжа.

Муж певицы,стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал на своей странице в Instagram фото из США, где ониотдыхают с супругой. На последнем снимке Наташа Королева предстала без макияжа.Знаменитая пара запечатлена в компании их общегоприятеля Эдуарда. Певица снялась в абсолютно естественном виде – на ее лице нетни грамма косметики. Снимок явно не обрабатывался в фотошопе и специальныхредакторах.Таким образом, Глушко с потрохами сдал НаташуКоролеву – теперь миллионы пользователей Сети могут увидеть, как на самом делевыглядит 45-летняя звезда без грима. Правда, исполнительница и сама нестесняется иногда представать перед своими поклонниками без макияжа. Но все жедля женщины в этом возрасте это большая смелость.Часть подписчиков Тарзана в своих комментариях посчитали, что он вочередной раз выбрал далеко не самый удачный снимок с Наташей Королевой,выставив ее в невыгодном свете. Они хорошенько приложили певицу в своихкомментариях. "Без грима все равно некрасиво","Стареет Натали", "Колхозница. Ей только на бахче гарбузы (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) собирать", "С бабушкойсфоткался", – написали критики.Другие подписчики, напротив, стали защищать отнападок. "Наташа молодец!!! Всегда без макияжа вкадре такая хорошенькая", "Наталья красава, всегда естественная, самаякрасивая", – отметили поклонники певицы.Напомним,в Соединенных Штатах у иСергея Глушко есть собственные апартаменты. Кроме того, там проживает матьпевицы Людмила Порывай.