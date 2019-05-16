Задержаны более тридцати предполагаемых участников группы, подозреваемых в совершении двадцати эпизодов противоправной деятельности в сфере автострахования...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД по ТиНАО совместно с коллегами из подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве, при силовой поддерже бойцов СОБР Росгвардии по г. Москве задержаны более тридцати предполагаемых участников организованной группы, подозреваемых в совершении двадцати эпизодов противоправной деятельности в сфере автострахования», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В настоящее время органами предварительного следствия установлено, что участниками организованной группы, в которую входили десятки человек, была разработана схема хищения денежных средств страховых компаний путем получения страховых выплат в результате инсценирования дорожно-транспортных происшествий на различных автодорогах столицы.«Как установили следователи, фигуранты, действуя в составе организованной группы, умышленно инсценировали дорожно-транспортные происшествия, используя автомобили, оформленные на подставных лиц за денежное вознаграждение. При этом, для возможности получения в дальнейшем большей суммы страхового возмещения, участники группы специально находили автомобили иностранного производства, в которых заранее осуществляли замену запчастей, создавая видимость повреждений, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий. После оформления ДТП сотрудниками ГИБДД, злоумышленники обращались в страховые организации, предоставив подложные документы для незаконного получения страхового возмещения», - рассказала Ирина Волк.В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.5 УК РФ проведено 33 обыска по местам проживания и пребывания участников группы.В результате обысков изъяты 7 автомобилей, документация по фиктивным страховым случаям, денежные средства, полученные в результате незаконного страхового возмещения, а также повреждённые автомобильные детали и запчасти.«Потерпевшими по уголовному делу признаны 4 страховые компании, которым противоправными деяниями участников организованной группы, действовавшей на протяжении более четырех лет, причинен материальный ущерб на сумму свыше 7 миллионов рублей», - отметила И. Волк.По совокупности собранных доказательств, в настоящее время установлена причастность 12 участников группы в совершении 20 эпизодов противоправных деяний.В отношении двоих фигурантов Троицким районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще троих - в виде домашнего ареста, семи обвиняемым – мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Расследование уголовного дела продолжается.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк