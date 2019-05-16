До подведения итогов опроса жителей Екатеринбурга о месте возведения храма святой Екатерины строительные работы в сквере в центре города будут прекращены.

До подведения итогов опроса жителей Екатеринбурга о месте возведения храма святой Екатерины строительные работы в сквере в центре города будут прекращены."Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать, пока не будет принято решение по поиску общественного мнения", — сообщил мэр города Александр Высокинский во время акции против строительства храма, которая снова проходит сегодня в центре Екатеринбурга, передает РИА Новости.Протесты начались 13 мая, когда вокруг городского сквера появились строительные заграждения. Местные жители требуют сохранить место прогулок. Ранее инициативная группа обращалась с просьбой о проведении городского референдум по этому вопросу, однако получила отказ.После начала протестных акций глава региона призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу представителей обеих сторон конфликта. Однако по итогам переговоров власти заявили, что не видят правовых оснований для прекращения строительства. В ходе протестных акций были задержаны несколько десятков человек.Позднее президент РФ Владимир Путин, выступая на медиафоруме Общероссийского народного форума, предложил провести опрос и обязательно учесть мнение жителей. После этого городские власти пообещали, что проведут опрос горожан в ближайшее время.