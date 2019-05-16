Украину ждет схватка олигархов, которую возглавит олигарх Коломойский, заявил в эфире программы 60 минут военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко. Он назвал Коломойского тайным кукловодом украинской политики.

Украину ждет схватка олигархов, которую возглавит олигарх Коломойский, заявил в эфире программы "60 минут" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он назвал Коломойского тайным кукловодом украинской политики."Ни о какой заботе об украинском народе речь не идет. Будет большой дербан собственности: схватка бульдогов под ковром. Достанется и Петру Порошенко, у которого будут честными путями изымать собственность, нажитую непосильным трудом за годы президентства. Будут и другие потрясения", — считает эксперт.Олигарх Игорь Коломойский 16 мая вернулся на Украину. С лета 2017 года он был в изгнании и жил за пределами страны. Сначала переехал в швейцарскую Женеву, а в сентябре 2018 года олигарх обосновался в Израиле.По словам бизнесмена, он переехал в Израиль "по семейным обстоятельствам". О возвращении на Украину Коломойский говорил давно, планируя вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году. Потом заявил, что вернется после второго тура. По его словам, при избранном президенте Владимире Зеленском он уже не опасается возвращаться на родину.